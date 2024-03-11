Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомляв, що із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень.
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На місце негайно виїхав консул
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що консул Генерального консульства України в Любліні виїхав до Дорогуська.
Повідомляється, що причиною такого термінового "візиту" стало перешкоджання руху пасажирських перевезень на українсько-польському кордоні.
Польські аграрії блокують проїзд пасажирських автобусів, не пояснюючи причин затримки.
У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні,
– заявив Зварич.
За його словами, консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.
Він додав, що як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод.
Як, ймовірно, розвиватимуться події на кордоні надалі
- Торговий представник України Тарас Качка розповів, що переговори з Польщею дуже скоро приведуть до заходів для захисту польських фермерів. За словами торгового представника України, це в майбутньому допоможе зняти напруженість та припинить протести на кордоні.
- Він додав, що нині Київ готовий перейти до більш гнучкої системи торгівлі між ЄС та Україною. Качка наголосив, що Україна готова "боротися з інтересами сусідів". Зокрема, він пояснив, що пропозиція Єврокомісії щодо лібералізації торгівлі передбачає встановлення так званих "аварійних гальм".
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі з польськими протестувальниками заявив, що не закриватиме кордон. Водночас як пише polsatnews, один із лідерів фермерських протестів Анджей Собоцінський заявив, що розмова з урядом буцімто була про "дрібниці".
- Один із представників протестувальників Роман Кондров зазначив, що саме фермери "керують ситуацією", тому, поки уряд не задовольнить їхні потреби, – протести продовжуватимуться. Ба більше, фермер Станіслав Барна анонсував, що 20 березня відбудуться протести, які "зупинять усю Польщу".