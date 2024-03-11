Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомляв, що із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень.

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На місце негайно виїхав консул

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що консул Генерального консульства України в Любліні виїхав до Дорогуська.

Повідомляється, що причиною такого термінового "візиту" стало перешкоджання руху пасажирських перевезень на українсько-польському кордоні.

Польські аграрії блокують проїзд пасажирських автобусів, не пояснюючи причин затримки.

У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні,

– заявив Зварич.

За його словами, консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

Він додав, що як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод.

Як, ймовірно, розвиватимуться події на кордоні надалі