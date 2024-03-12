Попри те, що військові та гуманітарні вантажі прибувають з Польщі до України, їхній рух ускладнено. Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зауваживши, що перебування польських мітингарів на кордоні може ускладнювати проїзд критично важливих вантажів для нашої держави.

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Чи блокують поляки військові вантажі

"Сподіваюся, звісно, що польські фермери дотримаються своїх обіцянок. Ми маємо інформацію від польських колег, що вони не блокуватимуть рух для гуманітарних вантажів та інших важливих для України вантажів", – повідомив речник ДПСУ.

Утім, складно сказати, чи зможуть ці вантажівки безперешкодно проїжджати блокадні місця. Речник Держприкордонслужби висловив сподівання, що поляки не вчинятимуть блокування щодо цих категорій вантажів.

Важливо. Польські мітингарі посилили протести на кордоні 9 лютого 2024 року, щоб нібито не пропускати українське зерно. Наразі Київ та Варшава не змогли повністю врегулювати цю ситуацію.



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