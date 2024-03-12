Несмотря на то, что военные и гуманитарные грузы прибывают из Польши в Украину, их движение затруднено. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что пребывание польских митингующих на границе может затруднять проезд критически важных грузов для нашего государства.

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Блокируют ли поляки военные грузы

"Надеюсь, конечно, что польские фермеры сдержат свои обещания. Мы имеем информацию от польских коллег, что они не будут блокировать движение для гуманитарных грузов и других важных для Украины грузов", – сообщил представитель ГПСУ.

Впрочем, сложно сказать, смогут ли эти грузовики беспрепятственно проезжать блокадные места. Представитель Госпогранслужбы выразил надежду, что поляки не будут совершать блокировки в отношении этих категорий грузов.

Важно. Польские митингующие усилили протесты на границе 9 февраля 2024 года, чтобы якобы не пропускать украинское зерно. Сейчас Киев и Варшава не смогли полностью урегулировать эту ситуацию.



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