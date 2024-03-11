В конце концов по итогам поездки стало известно, что консул не обнаружил ни одного блокирования автобусов на границе Украины с Польшей. В то же время Царук пообщался с польскими протестующими относительно сложившейся ситуации,.
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Консул не увидел блокирования автобусов на границе
В Генеральном консульстве Украины в Люблине отметили, что во время встречи с представителями местной полиции и протестующими консул отметил недопустимость любых задержек движения пассажирских автобусов.
Замедление движения может быть вызвано техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств. В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса времени,
– отметили в консульстве.
Там также сказали, что на момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.
Генеральное консульство Украины в Люблине также отдельно обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.
Поляки могли блокировать автобусы с украинцами на границе
- Александр Кубраков, вице-премьер-министр по вопросам восстановления и министр развития общин, территорий и инфраструктуры, сообщил, что польские протестующие и полиция препятствуют движению автобусов, которые направляются в Польшу и из Польши. Министр выразил обеспокоенность тем, что пассажиров задерживают без каких-либо четких объяснений.
- В ответ на недавние сообщения Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что консул Генерального консульства Украины в Люблине выехал в Дорохуск. Именно там происходит препятствование движению пассажирских перевозок из Украины и в наше государство.
- В конце концов исполняющая обязанности пресс-секретаря главного коменданта польской полиции Катажина Новак отметила, что информация о задержании украинских пассажирских автобусов на границе с Польшей не является правдивой. Ведь полиция не может препятствовать движению автобусов.