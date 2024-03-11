Зрештою за підсумками поїздки стало відомо, що консул не виявив жодного блокування автобусів на кордоні України з Польщею. Водночас Царук поспілкувався з польськими протестувальниками щодо ситуації, що склалася.

Дивіться також Затримання автобусів з українцями на кордоні: у Польщі заперечили блокування проїзду

Консул не побачив блокування автобусів на кордоні

У Генеральному консульстві України в Любліні зазначили, що під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками консул наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.

Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, пов'язаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до пів години часу,

– зауважили в консульстві.

Там також сказали, що на момент перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України.

Генеральне консульство України в Любліні також окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити надалі безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

Зверніть увагу! Польські протестувальники у присутності консула могли перестати блокувати рух автобусів через кордон, хоча до цього цілком спокійно вчиняти такі дії.

Поляки могли блокувати автобуси з українцями на кордоні