Правоохоронці заперечили, що відбувається затримання автобусів на кордоні між нашими державами. Там наголосили, що рух цих транспортних засобів усе ж відбувається.
До теми Український консул негайно виїхав до пункту перетину кордону "Ягодин-Дорогуськ"
Поляки спростували затримання автобусів на кордоні
Виконувачка обов'язків речниці головного коменданта польської поліції Катажина Новак у коментарі виданню Dziennik Gazeta Prawna наголосила, що інформація про затримання українських пасажирських автобусів на кордоні з Польщею не є правдивою.
Нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей,
– зауважила правоохоронниця.
Вона також підкреслила, що рух пасажирських автобусів через заблокований кордон відбувається, але "плавно".
Українські автобуси могли затримувати на кордоні з Польщею
- Віцепрем'єр з відновлення та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков першим повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. За словами міністра, пасажирів тримали без будь-яких пояснень.
- Кубраков наголошував, що такі дії є неприпустимими стосовно громадян України. Адже пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди.
- Зрештою після появи цих повідомлень Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що консул Генерального консульства України в Любліні виїхав до Дорогуська. Саме там відбувається перешкоджання руху пасажирських перевезень з України та до нашої держави.
- Зварич також додав, що як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів на українсько-польському кордоні повинен обов'язково відбуватися без жодних перешкод.
- Варто зазначити, що з 13 березня польські протестувальники планують розширити блокаду. Зазначається, що вони відновлять блокування пункту пропуску "Корчова – Краківець", внаслідок чого страйк знову торкнеться всіх вантажних пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Наразі рух для вантажівок, які прямують з України – ускладнений.