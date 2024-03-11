Правоохоронці заперечили, що відбувається затримання автобусів на кордоні між нашими державами. Там наголосили, що рух цих транспортних засобів усе ж відбувається.

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Поляки спростували затримання автобусів на кордоні

Виконувачка обов'язків речниці головного коменданта польської поліції Катажина Новак у коментарі виданню Dziennik Gazeta Prawna наголосила, що інформація про затримання українських пасажирських автобусів на кордоні з Польщею не є правдивою.

Нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей,

– зауважила правоохоронниця.

Вона також підкреслила, що рух пасажирських автобусів через заблокований кордон відбувається, але "плавно".

Українські автобуси могли затримувати на кордоні з Польщею