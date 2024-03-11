Правоохранители отрицают, что происходит задержание автобусов на границе между нашими государствами. Там отметили, что движение этих транспортных средств все же происходит.
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Поляки опровергли задержание автобусов на границе
Исполняющая обязанности пресс-секретаря главного коменданта польской полиции Катажина Новак в комментарии изданию Dziennik Gazeta Prawna отметила, что информация о задержании украинских пассажирских автобусов на границе с Польшей не является правдивой.
Ничего подобного не происходит. Мы, как полиция, абсолютно не контролируем ни гуманитарную, ни военную, ни медицинскую помощь, ни автобусы, которые перевозят людей,
– отметила правоохранительница.
Она также подчеркнула, что движение пассажирских автобусов сквозь заблокированную границу происходит, но "плавно".
Украинские автобусы могли задерживать на границе с Польшей
- Вице-премьер по восстановлению и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков первым сообщил, что польские протестующие и полиция останавливают автобусы, которые направляются в Польшу и из Польши. По словам министра, пассажиров держали без каких-либо объяснений.
- Кубраков отмечал, что такие действия недопустимы в отношении граждан Украины. Ведь пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и транзитные люди.
- В конце концов после появления этих сообщений Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что консул Генерального консульства Украины в Люблине выехал в Дорохуск. Именно там происходит препятствование движению пассажирских перевозок из Украины и в нашу страну.
- Зварыч также добавил, что, как и до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов на украинско-польской границе должен обязательно происходить без всяких препятствий.
- Стоит отметить, что с 13 марта польские протестующие планируют расширить блокаду. Отмечается, что они возобновят блокирование пункта пропуска "Корчева – Краковец", в результате чего забастовка снова коснется всех грузовых пунктов пропуска на границе Украины и Польши. Сейчас движение для грузовиков, следующих из Украины – затруднено.