Голова Ради міжнародного товариства польських підприємців в Україні Шимон Ващин дав зрозуміти, що блокада польськими протестувальниками кордону з нашою державою завдає шкоди не лише українському бізнесу. Про це він сказав на пресконференції.

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Які наслідки блокади

Як пояснив Ващин, через ці протести на кордоні з Україною польські компанії вже втратили десятки мільйонів доларів за 4 місяці. Мовиться про фірми, що ведуть бізнес з нашою державою.

Це прямі збитки протягом 4 місяців від недопоставлених товарів, втрати заробітку, втрат поточних контрактів фактично. Конкретної цифри тут немає, але це десятки мільйонів доларів протягом 4 місяців, це точно,

– наголосив він.

За його словами, Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) опитала 44 польські компанії, і кожна з них через протести фермерів втратила в Україні в середньому 700 000 доларів. Сумарно ці фірми втратили понад 30 мільйонів доларів.

Те, що ми зараз недопоставляємо товари, не можемо виконувати зобов'язання за контрактами, підпадаємо під штрафи... Це означає, що втрати триватимуть навіть після зупинки протестів на кордоні... Ми не можемо бути впевнені у можливості регулярних поставок, тому відносини з нашими партнерами перебувають під загрозою. Потрібні гарантії, які підприємці з обох боків кордону зараз, на жаль, не в змозі надати,

– пояснив Ващин.

Підприємці закликали Варшаву та Київ вжити заходів для розблокування польсько-українського кордону. Вони також висловили надію на плідні перемовини міністрів сільського господарства України та Польщі, які мають пройти 28 березня у польській столиці.

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