Председатель Совета международного общества польских предпринимателей в Украине Шимон Ващин дал понять, что блокада польскими протестующими границы с нашим государством наносит вред не только украинскому бизнесу. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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Какие последствия блокады

Как пояснил Ващин, из-за этих протестов на границе с Украиной польские компании уже потеряли десятки миллионов долларов за 4 месяца. Речь идет о фирмах, ведущих бизнес с нашим государством.

Это прямые убытки в течение 4 месяцев от недопоставленных товаров, потери заработка, потерь текущих контрактов фактически. Конкретной цифры здесь нет, но это десятки миллионов долларов в течение 4 месяцев, это точно,

– подчеркнул он.

По его словам, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) опросила 44 польские компании, и каждая из них из-за протестов фермеров потеряла в Украине в среднем 700 000 долларов. Суммарно эти фирмы потеряли более 30 миллионов долларов.

То, что мы сейчас недопоставляем товары, не можем выполнять обязательства по контрактам, подпадаем под штрафы... Это означает, что потери будут продолжаться даже после остановки протестов на границе... Мы не можем быть уверены в возможности регулярных поставок, поэтому отношения с нашими партнерами находятся под угрозой. Нужны гарантии, которые предприниматели с обеих сторон границы сейчас, к сожалению, не в состоянии предоставить,

– объяснил Ващин.

Предприниматели призвали Варшаву и Киев принять меры для разблокирования польско-украинской границы. Они также выразили надежду на плодотворные переговоры министров сельского хозяйства Украины и Польши, которые должны пройти 28 марта в польской столице.

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