Об этом в эфире телемарафона заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Одной из причин является односторонний запрет импорта украинского зерна, которую ввела Варшава, передает 24 Канал.

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Домбровскис отметил, что ситуация с протестами на украинско-польской границе вызывает кучу вопросов. Представитель Еврокомиссии отметил, что Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму страну, поэтому другие причины пока непонятны.

Поэтому возникает вопрос, а почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, то что мне работы? Запрещать то, что уже и так запрещено?

– отметил вице-президент Еврокомиссии.

Чиновник отметил, что можно дискутировать о законности этого запрета, который внедрили поляки. Он заверил, что активно приобщены к дискуссиям как с украинской, так и с польскими властями, в частности, Домбровскис имел разговор с соответствующими польскими министрами по блокированию границы.

"По дороге из Киева я буду в Варшаве и использую эту возможность, чтобы поднять и решить эту тему. Мы уже предложили продление соглашения по либерализации торговли до июня 2025 года, включили дополнительные гарантии по таким чувствительным сельскохозяйственным продуктам как птица и сахар", – пояснил он.

Вице-президент также подчеркнул, что Еврокомиссия приняла также и другие меры, в частности, дала возможность реагировать в случае нарушений норм в одном или нескольких государствах членах ЕС. Поэтому, по мнению чиновника, в определенном смысле эти вещи должны успокоить фермеров в Польше.

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