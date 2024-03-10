Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Краковец". Ранее это анонсировали.
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Блокировка границы продолжается
Несмотря на то, что "Краковец" разблокировали на время, блокирование на 5 других направлениях продолжается. В очередях стоят около 1700 грузовиков.
Они отметили, что свои действия возобновят где-то 13 числа. Такую информацию мы имеем от польских коллег,
– отметил представитель ГПСУ.
По словам Демченко, сейчас движение на "Краковце" достаточно интенсивное. На территории Польши сформировалась очередь из 600 автомобилей, которые хотят пересечь границу в Украину.
Украина работает над соглашением
- Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что вскоре страны смогут договориться и достичь соглашения. В то же время польские фермеры анонсировали новые протесты, которые "остановят всю Польшу".
- Утка в интервью Euractiv рассказал, что переговоры с Польшей очень скоро приведут к мерам для защиты польских фермеров. По словам торгового представителя Украины, это в будущем поможет снять напряженность и прекратит протесты на границе.
- По его словам, Киев готов перейти к более гибкой системе торговли между ЕС и Украиной. Качка отметил, что Украина готова "бороться с интересами соседей". В частности, он объяснил, что предложение Еврокомиссии по либерализации торговли предусматривает установление так называемых "аварийных тормозов".