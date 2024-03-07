Гуманитарные грузы не блокируются на границе. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует 24 Канал.

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Какая ситуация на польско-украинской границе

Демченко рассказал, что легковые автомобили и автобусы пересекают границу без всяких препятствий в обоих направлениях.

Он также отметил, что некоторые люди боятся сейчас пересекать границу, ведь раньше польские фермеры прибегали к полной блокаде границ для всех видов транспортных средств.

Что касается гуманитарных грузов, то они также имеют возможность пересечь границу.

Мы видим, что такие грузы прибывают и имеют возможность проезда через блокадные места, но там удается беспрепятственно проехать через эти места, мне трудно дать оценку,

– отметил спикер.

Демченко выразил надежду, что польские фермеры все же не оказывают препятствий для проезда гуманитарных грузов.

Важно! По состоянию на 7 марта в очередях на въезд в страну – 2300 грузовых автомобилей. Больше всего грузовиков фиксируют в направлении КПП "Краковец" и "Ягодын".

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