Гуманитарные грузы не блокируются на границе. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует 24 Канал.
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Какая ситуация на польско-украинской границе
Демченко рассказал, что легковые автомобили и автобусы пересекают границу без всяких препятствий в обоих направлениях.
Он также отметил, что некоторые люди боятся сейчас пересекать границу, ведь раньше польские фермеры прибегали к полной блокаде границ для всех видов транспортных средств.
Что касается гуманитарных грузов, то они также имеют возможность пересечь границу.
Мы видим, что такие грузы прибывают и имеют возможность проезда через блокадные места, но там удается беспрепятственно проехать через эти места, мне трудно дать оценку,
– отметил спикер.
Демченко выразил надежду, что польские фермеры все же не оказывают препятствий для проезда гуманитарных грузов.
Блокирование границы с Польшей: последние новости
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что, несмотря на протесты польских перевозчиков и фермеров, не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи, горючего.
- Он также заявил, что блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным из-за того, что Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни рапс.
- Владимир Зеленский также негативно высказался о ситуации на границе с Польшей. Президент отметил необходимость решения ситуации на польской границе, которая, по его словам, "давно вышла за пределы и экономики, и морали".