Блокада границы негативно сказывается и на военных поставках в Украину. В частности, стало известно, что забастовщики отказались пропускать грузовики для ВСУ, передает 24 Канал.

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За пределами морали

Так, в обращении Зеленский отметил необходимость решения ситуации на польской границе, которая, по его словам, "давно вышла за пределы и экономики, и морали".

Просто невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе,

– подчеркнул президент.

В то же время глава государства выразил уверенность, что Украине удастся преодолеть и эти трудности.

Напомним, что вопрос блокады польско-украинской границы стоит остро с начала февраля. С 20 числа польские фермеры закрыли все КПП для грузовиков с агроэкспортом из нашей страны. Они нередко прибегали к провокациям и рассыпали украинское зерно на землю. Также СМИ увидели в нескольких польских митингующих – пропутинских активистов, а один из так называемых фермеров принес на акцию плакат с с призывом к Путину разобраться с Украиной и Брюсселем.

Президент Зеленский в свою очередь отмечал, что этот конфликт больше связан с политикой, чем экономикой. Он отмечал недопустимое поведение поляков и призвал Варшаву как можно скорее решить это недоразумение. Глава государства предлагал Туску и Дуде встретиться на границе.

Тем временем украинское правительство представило польской стороне план деблокады границы из 5 пунктов. В случае, если Польша отклонит его, Украина будет вынуждена прибегать к зеркальным действиям.

Обратите внимание! Польские фермеры не хотят видеть на европейском рынке конкурента в виде украинской аграрной продукции, которая, в отличие от товаров других стран Евросоюза, пользуется льготами от ЕС. Их продлили еще на год. Впервые Еврокомиссия ввела их после полномасштабного вторжения для поддержки украинской экономики, которая оказалась в трудном положении.

По состоянию на утро 3 марта поляки продолжают блокировать все 6 направлений на границе. В очереди на выезд в сторону Украины находятся более 2400 грузовиков.