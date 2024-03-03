Как сообщает военный ВСУ и блогер Анатолий Штефан с позывным “Штирлиц”, в страну – агрессорки в черных пакетах возвращаются еще семь офицеров. Это оккупанты разного сорта – от лейтенанта до подполковника.

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Элитный "улов"

Штефан перечислил их имена и распространил фото. Среди ликвидированных оккупантов оказался и начальник оперативного расчета самолета А-50У, который Силы обороны сбили над Азовом недавно. Так, в разряд "хороших" россиян попали:

потери врага

Ликвидированные оккупанты / Фото телеграмм-канал "Штирлица"

  • командир батальона подполковник Башкатов Алексей;
  • начальник оперативного расчета самолета А-50У с номером "RF-50610" майор Федосов Сергей;
  • начальник штаба гса дивизиона 291абр капитан Малов Иван;
  • капитан Андрей Воронин;
  • старший лейтенант Техов Вадим;
  • старший лейтенант Чередниченко Антон;
  • лейтенант Астахов Илья;

ВСУ ударили по нескольким полигонам

Украинские военные ударили по скоплению российских войск в Еленовке, в Донецкой области. 19 оккупантов погибли, еще 12 получили ранения.

Ранее Силы обороны атаковали вражеский полигон в Херсонской области. Удар пришелся по российской группировке "Днепр". Там проводили совместные занятия подразделений 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Вероятно, был поражен командирский состав и около 60 бойцов.

Ранее примерно столько же оккупантов наши военные уничтожили на полигоне возле Волновахи.