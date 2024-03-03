Як повідомляє військовий ЗСУ і блогер Анатолій Штефан із позивним "Штірліц", до країни – агресорки у чорних пакетах повертаються ще семеро офіцерів. Це окупанти різного гатунку – від лейтенанта до підполковника.

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Елітний "вилов"

Штефан перерахував їхні імена та поширив фото. Серед ліквідованих окупантів виявився і начальник оперативного розрахунку літака А-50У, який Сили оборони збили над Азовом нещодавно. Так, у розряд "хороших" росіян потрапили:

Ліквідовані окупанти / Фото телеграм-канал "Штірліца"

командир батальйону підполковник Башкатов Олексій;

начальник оперативного розрахунку літака А-50У з номером "RF-50610" майор Федосов Сергій;

начальник штабу гса дивізіону 291абр капітан Малов Іван;

капітан Андрій Воронін;

старший лейтенант Техов Вадим;

старший лейтенант Чередніченко Антон;

лейтенант Астахов Ілля;

Довідка: Знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У відбулося у день, коли росіяни святкують "день защітніка отєчества". Першими про падіння судна і пожежу у районі Азову написали самі окупанти. Щоправда, вони переконували, що це так невдало спрацювала їхня ППО в окупованому Маріуполі. Однак, як виявилося згодом, ліквідація А-50У – це спецоперація ГУР і Повітряних сил. За даними ЗМІ, на борту літака загинули 10 окупантів. Слід зауважити, що це вже друге знищення А-50 у районі Азовського моря. Перше трапилося 14 січня. Тоді вдалося ще підбити командний пункт Іл-22.

ЗСУ вдарили по кількох полігонах

Українські військові вдарили по скупченню російських військ в Оленівці, що на Донеччині. 19 окупантів загинули, ще 12 отримали поранення.

Раніше Сили оборони атакували ворожий полігон у Херсонській області. Удар прийшовся по російському угрупованню "Дніпро". Там проводили спільні заняття підрозділів 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП. Ймовірно, був уражений командирський склад та близько 60 бійців.

Раніше приблизно стільки ж окупантів наші військові зниищили на полігоні біля Волновахи.

Зверніть увагу! Станом на 3 березня Росія втратила близько 416 800 особового складу вбитими і пораненими. За останню добу, зокрема, ще 1160 окупантів.