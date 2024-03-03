В ефірі каналу "FreeДом" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов окреслив "козирі" режиму Владіміра Путіна. Серед них – значні запаси серед живої сили, які Кремль може спокійно продовжити кидати у бій.

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Путін і козирі його кривавого режиму

Недооцінювати противника ні в якому разі не варто. Слід розуміти, що у путінського кривавого режиму все ще є козирі. Мовиться як про значні запаси серед живої сили, так чимало озброєння радянського зразка. Крім того, Владімір Путін готовий далі вести свою агресивну війну проти України.

Не варто забувати, що гонитву озброєнь розпочав саме очільник Кремля. Правда, наразі у Росії розуміють, що самостійно впоратися не можуть. Саме тому Москва займається пошуком своїх союзників.

Але у військовому, так, великі запаси радянського озброєння, великі запаси живої сили, яка використовується як витратний матеріал, як "г***атне м**со", і головне – готовність вбивати і вести агресивну війну, немислиму для XXI століття, – це козирі кривавого режиму Путіна. Тому саме він почав і пробує розвивати цю гонитву озброєнь...

– зазначив Юсов.

Втрати Росії у лютому вражають

У розвідці Великої Британії продовжують аналізувати ситуацію на фронті. У відомстві оцінили втрати ворога у лютому 2024 року. Відомо, що середньодобова кількість як ліквідованих, так і поранених загарбників, перевищила всі попередні показники.

Так, кількість втрат серед окупантів минулого місяця стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. У британській розвідці зауважили, що це демонструє прагнення Росії продовжувати війну проти України.

Розвідка Великої Британії зазначає, що у лютому 2024 року російське військо у середньому на добу втрачало 983 бійців. Згідно зі звітом, зростання середньодобового показника втрат ворога майже напевно свідчить про те, що Кремль прихильний вести масовану війну на виснаження.