Блокада кордону негативно позначається і на військових постачанях до України. Зокрема, стало відомо, що страйкарі відмовилися пропускати вантажівки для ЗСУ, передає 24 Канал.

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Поза межами моралі

Так, у зверненні Зеленський наголосив на потребі вирішення ситуації на польському кордоні, яка, за його словами, "давно вийшла за межі і економіки, і моралі".

Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі,

– наголосив президент.

Водночас глава держави висловив упевненість, що Україні вдасться подолати й ці труднощі.

Нагадаємо, що питання блокади польсько-українського кордону стоїть гостро від початку лютого. З 20 числа польські фермери закрили усі КПП для вантажівок із агроекспортом з нашої країни. Вони нерідко вдавалися до провокацій і розсипали українське зерно на землю. Також ЗМІ побачили у кількох польських мітингувальниках – пропутінських активістів, а один із так званих фермерів приніс на акцію плакат із закликом до Путіна розібратися з Україною і Брюсселем.

Президент Зеленський своєю чергою зазначав, що цей конфлікт більше пов'язаний із політикою, ніж економікою. Він наголошував на неприпустимій поведінці поляків і закликав Варшаву якомога швидше вирішити це непорозуміння. Глава держави пропонував Туску і Дуді зустрітися на кордоні.

Тим часом український уряд представив польській стороні план деблокади кордону з 5 пунктів. У разі, якщо Польща відхилить його, Україна буде змушена вдаватися до дзеркальних дій.

Зверніть увагу! Польські фермері не хочуть бачити на європейському ринку конкурента у вигляді української аграрної продукції, яка, на відміну від товарів інших країн Євросоюзу, користується пільгами від ЄС. Їх продовжили ще на рік. Вперше Єврокомісія ввела їх після повномасштабного вторгнення для підтримки української економіки, яка опинилася у скрутному становищі.

Станом на ранок 3 березня поляки продовжують блокувати усі 6 напрямків на кордоні. У черзі на виїзд у бік України перебувають понад 2400 вантажівок.