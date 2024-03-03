Блокада кордону негативно позначається і на військових постачанях до України. Зокрема, стало відомо, що страйкарі відмовилися пропускати вантажівки для ЗСУ, передає 24 Канал.
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Поза межами моралі
Так, у зверненні Зеленський наголосив на потребі вирішення ситуації на польському кордоні, яка, за його словами, "давно вийшла за межі і економіки, і моралі".
Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі,
– наголосив президент.
Водночас глава держави висловив упевненість, що Україні вдасться подолати й ці труднощі.
Нагадаємо, що питання блокади польсько-українського кордону стоїть гостро від початку лютого. З 20 числа польські фермери закрили усі КПП для вантажівок із агроекспортом з нашої країни. Вони нерідко вдавалися до провокацій і розсипали українське зерно на землю. Також ЗМІ побачили у кількох польських мітингувальниках – пропутінських активістів, а один із так званих фермерів приніс на акцію плакат із закликом до Путіна розібратися з Україною і Брюсселем.
Президент Зеленський своєю чергою зазначав, що цей конфлікт більше пов'язаний із політикою, ніж економікою. Він наголошував на неприпустимій поведінці поляків і закликав Варшаву якомога швидше вирішити це непорозуміння. Глава держави пропонував Туску і Дуді зустрітися на кордоні.
Тим часом український уряд представив польській стороні план деблокади кордону з 5 пунктів. У разі, якщо Польща відхилить його, Україна буде змушена вдаватися до дзеркальних дій.
Станом на ранок 3 березня поляки продовжують блокувати усі 6 напрямків на кордоні. У черзі на виїзд у бік України перебувають понад 2400 вантажівок.