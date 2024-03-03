Польські фермери вдруге заблокували на кордоні вантажівки для ЗСУ. Про це 3 березня повідомив українець Назар Смик, який живе у Великій Британії та закуповує війську та промислову техніку для України.

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Що розповів українець

Смик заявив, що польські фермери знову не пропускають вантажівки для українських військових. Мовиться про 2 фури. Він також поділився фотографією цих автівок, що стоять у черзі перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Ці автівки для ЗСУ не пропустили польські фермери / Фото Назара Смика

У коментарі виданню Смик пояснив, що його 2 фури везуть ЗСУ 4 військові вантажівки Daf. За його словами, це вже оплачені та демілітаризовані військові вантажівки, які йдуть на один з фондів. Ці машини на місці розподілять між бригадами, серед яких є 12 бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Сказали поляки, що не пропустять. Говорив з посольством, там сказали, що весь кордон перекритий. Поліція пробувала перекинути вантажівки на другий пропускний пункт, а там пропускають одну фуру в годину, якщо я туди поїду, то буду декілька діб стояти,

– пояснив він.

Це не перший випадок

Як зазначає видання, раніше польські фермери теж не пропускали вантажівки Назара Смика. Минулого разу його транспорт з військовою технікою для ЗСУ простояв 3 доби під кордоном.

Тоді українець віз до артилеристів вантажівки, що призначені для швидкого розвантаження боєприпасів на позиції. Їх пропустили тільки після широкого розголосу.

Що відбувається на кордоні з Польщею