Польські фермери вдруге заблокували на кордоні вантажівки для ЗСУ. Про це 3 березня повідомив українець Назар Смик, який живе у Великій Британії та закуповує війську та промислову техніку для України.
Читайте також Розблокування кордону з Польщею: на якому етапі перемовини
Що розповів українець
Смик заявив, що польські фермери знову не пропускають вантажівки для українських військових. Мовиться про 2 фури. Він також поділився фотографією цих автівок, що стоять у черзі перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".
Ці автівки для ЗСУ не пропустили польські фермери / Фото Назара Смика
У коментарі виданню Смик пояснив, що його 2 фури везуть ЗСУ 4 військові вантажівки Daf. За його словами, це вже оплачені та демілітаризовані військові вантажівки, які йдуть на один з фондів. Ці машини на місці розподілять між бригадами, серед яких є 12 бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.
Сказали поляки, що не пропустять. Говорив з посольством, там сказали, що весь кордон перекритий. Поліція пробувала перекинути вантажівки на другий пропускний пункт, а там пропускають одну фуру в годину, якщо я туди поїду, то буду декілька діб стояти,
– пояснив він.
Це не перший випадок
Як зазначає видання, раніше польські фермери теж не пропускали вантажівки Назара Смика. Минулого разу його транспорт з військовою технікою для ЗСУ простояв 3 доби під кордоном.
Тоді українець віз до артилеристів вантажівки, що призначені для швидкого розвантаження боєприпасів на позиції. Їх пропустили тільки після широкого розголосу.
Що відбувається на кордоні з Польщею
- Нещодавно речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив в етері телемарафону, що станом на 3 березня через протести заблоковані всі 6 напрямків на пунктах пропуску з Польщею. Через це близько 2 400 вантажівок стоять у чергах.
- За його словами, зараз пропускаються лише вантажівки, які їдуть в Україну. Вантажівкам, що їдуть у напрямку Польщі, не дають перетнути кордон.
- Нагадаємо, що між українськими водіями та польською поліцією 1 березня стався конфлікт біля пункту пропуску "Корчова". Генконсул України в Любліні Олег Куць заявив, що вдалося знизити напругу та переконати місцевих правоохоронців не застосовувати санкції.