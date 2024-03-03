І український і польський уряд ставить перед собою ціль – розблокування кордону. Про це Тарас Качка розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Які завдання ставлять сторони

Журналісти поцікавилися в заступника міністра економіки на якому етапі наразі знаходиться переговорний процес між Україною та Польщею, про що домовилися, а про що не будуть домовлятися.

За словами Тараса Качки, для того, щоб це зрозуміти необхідно чітко розмежовувати цілі, які ставлять перед собою сторони. Він зазначив, що, як український, так і польський уряд ставлять ціль – розблокувати кордон, тому що він заблокований протестуючими польськими фермерами.

Він зазначив, що у нас є 2 завдання. Тарас Качка наголосив, що спільне завдання українського та польського уряду полягає у тому, аби знайти таке порозуміння, яке би дозволило уряду Польщі переконати фермерів їхньої держави припинити таку блокаду. Він заявив, що ця спільна робота з урядом сусідньої Польщі триває.

Заступник міністра економіки зазначив, що саме перекриття кордону протестуючими чи за рішенням влади є шкідливим для польської економіки ще більшою мірою, ніж для української. За його словами, в України і Польщі однаково інтенсивний експорт аграрної продукції.

Він зазначив про парадокси торгівлі, коли українські і польські підприємства в аграрній сфері працюють разом.

На жаль, польські фермери цього не розуміють і блокують кордон, думаючи, що ми є проблемою, але і власне це є частиною роботи польського уряду і нашої (української – 24 Канал) взаємодії з ним для того, щоб зняти блокаду, домовитись про контроль чи прозорість торгівлі між Україною та Польщею, тому що вона є взаємовигідною, щоб зняти якусь напругу. І фактично, щоб повернутися до нормального, дорослого розвитку економічної інтеграції,

– зазначив Тарас Качка.

Він заявив, що непорозумінь щодо аграрної торгівлі є дуже багато і власне про це говорили безпосередньо з польським урядом на цьому тижні.

Скільки ще часу необхідно працювати з польською стороною над вирішенням питання

Тарас Качка розповів, що 28 березня анонсоване спільне засідання урядів. Він вважає, що "на той час в нас вже буде цілий комплекс рішень, які повністю знімуть це питання".

Також він розповів, що завдяки конструктивній роботі України з польським урядом і їхній конструктивній роботі з польськими протестуючими самі вимоги фермерів стають раціональнішими.

Завдяки роботі української сторони польський уряд зрозумів і зумів переконати фермерів, що в таких продуктах як пшениця польські феремери конкурують не з українською пшеницею, а з російською і не на території Польщі, а в регіоні. За його словами, "зараз дуже активно польський уряд акцентує увагу на тому, що заборона така чи інакша імпорту російської продукції в ЄС – це дуже важливий крок для врахування інтересів фермерів, це вже крок до раціоналізації діалогу з фермерами".

Нам треба і далі ще кілька тижнів точно інтенсивно працювати з польськими колегами, для того щоб оці всі упередження польських фермерів, якісь острахи або підтвердились і ми знайшли чітке рішення і ми готові для чітких рішень або спростувалися і тоді, очевидно, претензії до України мають піти,

– заявив заступник міністра економіки.

Тарас Качка зазначив, що в будь-якому разі головна наша мета, щоб розблокувався кордон, тому що "всі розуміють і польська влада і польське суспільство, що блокування кордону виглядає як щось більше і набагато неприємніше, ніж просто протести фермерів і це те, що ми хочемо всі усунути якомога швидше".

Польська поліція блокувала українських перевізників біля "Корчови": що відомо

Біля пункту пропуску "Корчова" 1 березня виник конфлікт між українськими водіями та польською поліцією. Коли близько 200 перевізників намагалися поговорити з протестувальниками, їх невеликими групами заблокували правоохоронці Польщі.

Відомо, що наразі конфлікт вдалося вирішити. Генконсул України в Любліні Олег Куць, який був посередником у переговорах між українськими водіями та польською поліцією, повідомив, що вдалося уникнути ескалації ситуації та відшукати формат взаємодії.

Генконсул додав, що українські водії оприлюднили свої вимоги поліції, а дипвідомство передало їх також місцевій адміністрації та воєводам Люблінського й Підкарпатського воєводств. Зокрема, українські перевізники вимагають: