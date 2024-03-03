И украинское и польское правительство ставит перед собой цель – разблокирования границы. Об этом Тарас Качка рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Какие задачи ставят стороны
Журналисты поинтересовались у заместителя министра экономики на каком этапе сейчас находится переговорный процесс между Украиной и Польшей, о чем договорились, а о чем не будут договариваться.
По словам Тараса Качки, для того, чтобы это понять необходимо четко разграничивать цели, которые ставят перед собой стороны. Он отметил, что, как украинское, так и польское правительство ставят цель – разблокировать границу, потому что она заблокирована протестующими польскими фермерами.
Он отметил, что у нас есть 2 задачи. Тарас Качка отметил, что общая задача украинского и польского правительства заключается в том, чтобы найти такое понимание, которое бы позволило правительству Польши убедить фермеров их государства прекратить такую блокаду. Он заявил, что эта совместная работа с правительством соседней Польши продолжается.
Заместитель министра экономики отметил, что именно перекрытие границы протестующими или по решению властей является вредным для польской экономики еще в большей степени, чем для украинской. По его словам, в Украине и Польше одинаково интенсивный экспорт аграрной продукции.
Он отметил о парадоксах торговли, когда украинские и польские предприятия в аграрной сфере работают вместе.
К сожалению, польские фермеры этого не понимают и блокируют границу, думая, что мы являемся проблемой, но и собственно это является частью работы польского правительства и нашего (украинского – 24 Канал) взаимодействия с ним для того, чтобы снять блокаду, договориться о контроле или прозрачности торговли между Украиной и Польшей, потому что она является взаимовыгодной, чтобы снять какое-то напряжение. И фактически, чтобы вернуться к нормальному, взрослому развитию экономической интеграции,
– отметил Тарас Качка.
Он заявил, что недоразумений по аграрной торговле очень много и собственно об этом говорили непосредственно с польским правительством на этой неделе.
Сколько еще времени необходимо работать с польской стороной над решением вопроса
Тарас Качка рассказал, что 28 марта анонсировано совместное заседание правительств. Он считает, что "к тому времени у нас уже будет целый комплекс решений, которые полностью снимут этот вопрос".
Также он рассказал, что благодаря конструктивной работе Украины с польским правительством и их конструктивной работе с польскими протестующими сами требования фермеров становятся рациональными.
Благодаря работе украинской стороны польское правительство поняло и сумело убедить фермеров, что в таких продуктах как пшеница польские феремеры конкурируют не с украинской пшеницей, а с российской и не на территории Польши, а в регионе. По его словам, "сейчас очень активно польское правительство акцентирует внимание на том, что запрет такой или иной импорта российской продукции в ЕС – это очень важный шаг для учета интересов фермеров, это уже шаг к рационализации диалога с фермерами".
Нам надо и дальше еще несколько недель точно интенсивно работать с польскими коллегами, для того чтобы эти все предубеждения польских фермеров, какие-то страхи или подтвердились и мы нашли четкое решение и мы готовы для четких решений или опроверглись и тогда, очевидно, претензии к Украине должны уйти,
– заявил заместитель министра экономики.
Тарас Качка отметил, что в любом случае главная наша цель, чтобы разблокировалась граница, потому что "все понимают и польская власть и польское общество, что блокирование границы выглядит как нечто большее и гораздо неприятнее, чем просто протесты фермеров и это то, что мы хотим все устранить как можно скорее".
Польская полиция блокировала украинских перевозчиков возле "Корчовы": что известно
Возле пункта пропуска "Корчева" 1 марта возник конфликт между украинскими водителями и польской полицией. Когда около 200 перевозчиков пытались поговорить с протестующими, их небольшими группами заблокировали правоохранители Польши.
Известно, что сейчас конфликт удалось решить. Генконсул Украины в Люблине Олег Куць, который был посредником в переговорах между украинскими водителями и польской полицией, сообщил, что удалось избежать эскалации ситуации и найти формат взаимодействия.
Генконсул добавил, что украинские водители обнародовали свои требования полиции, а дипведомство передало их также местной администрации и воеводам Люблинского и Подкарпатского воеводств. В частности, украинские перевозчики требуют:
- увеличить количество фур, которое может проезжать каждый час через границу,
- обеспечить водой, едой и мобильными душами водителей, которые стоят в длинных очередях на границе,
- в местах ожидания украинских перевозчиков должны дежурить кареты скорой помощи.