Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко. Він додав, що нині у чергах стоять близько 2 400 вантажівок, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на кордоні

Демченко повідомив, що польські протестувальники продовжують блокувати кордон для вантажних транспортних засобів. Так, заблоковані усі 6 напрямків на кордоні. Станом на ранок 3 березня сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажівок.

Найбільша черга, за словами Демченка, навпроти пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", на якому пропускають вантажівки лише у напрямку України, а за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів.

Нагадаю про те, що "Ягодин" – це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200 – 1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну. Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають,

– наголосив Демченко.

На пункті пропуску "Шегині", як і раніше, повністю заблокований рух вантажівок в обидва напрямки. За винятком пропускають лише ті транспортні засоби, які перевозять гуманітарні вантажі або ж інші важливі для України вантажі.

Разом з тим, протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту, зокрема, легкових автомобілів та автобусів.

Тривають переговори між Україною та Польщею

Наразі ситуація на кордоні з Польщею залишається складною, однак тривають переговори задля її врегулювання. Так, заступник міністра економіки України Тарас Качка розповів, що Україна та Польща мають на меті розблокувати кордон, адже це завдає збитків обом державам.

На жаль, польські фермери цього не розуміють і блокують кордон, думаючи, що ми є проблемою, але і власне це є частиною роботи польського уряду та нашої (української – 24 Канал) взаємодії з ним для того, щоб зняти блокаду, домовитись про контроль чи прозорість торгівлі між Україною та Польщею, тому що вона є взаємовигідною, щоб зняти якусь напругу. І фактично, щоб повернутися до нормального, дорослого розвитку економічної інтеграції,

– зазначив Тарас Качка.

28 березня має відбутися засідання урядів України та Польщі. Очікується, що на ньому країни зможуть погодити, як розблокувати кордон та змусити польських фермерів припинити протести.