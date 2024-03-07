Гуманітарні вантажі не блокуються на кордоні. Про це в етері телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на польсько-українському кордоні

Демченко розповів, що легкові автомобілі та автобуси перетинають кордон без жодних перепон в обох напрямках.

Він також зауважив, що деякі люди бояться наразі перетинати кордон, адже раніше польські фермери вдавалися до повної блокади кордонів для всіх видів транспортних засобів.

Що стосується гуманітарних вантажів, то вони також мають змогу перетнути кордон.

Ми бачимо, що такі вантажі прибувають і мають можливість проїзду через блокадні місця, але чи там вдається безперешкодно проїхати через ці місця, мені важко дати оцінку,

– зауважив речник.

Демченко висловив сподівання, що польські фермери все ж не чинять перешкод для проїзду гуманітарних вантажів.

Важливо! Станом на 7 березня у чергах на в'їзд до країни – 2300 вантажних автомобілів. Найбільше вантажівок фіксують у напрямку КПП "Краківець" та "Ягодин".

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