Чому блокування кордону – безглузде

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що блокування кордону польськими аграріями є безглуздим через те, що Україна з вересня минулого року не експортує в Польщу ані пшеницю, ані кукурудзу, ані насіння соняшника, ані ріпак.

Читайте також: Поки заблокували український кордон: про що поляки намагаються домовитися з Єврокомісією

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти, менше 5% рухається автомобільними шляхами.

Також премʼєр-міністр повідомив, що під час поїздки урядової команди на кордон запропонували Польщі план із 5 чітких кроків, аби розвʼязати питання блокади. Наразі цей план вже опрацьовується польською стороною.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Розраховуємо знайти з Польщею компроміс у вирішенні прикордонної кризи.

Шмигаль висловив також сподівання, що "польські аграрії розберуться в статистиці й в причинах їх бід, які ми пов'язуємо з експортом зерна і продовольства з Росії та Білорусі, який необхідно припинити для країн Євросоюзу і для Польщі, зокрема".

Що відомо про блокаду кордону