Чому блокування кордону – безглузде
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що блокування кордону польськими аграріями є безглуздим через те, що Україна з вересня минулого року не експортує в Польщу ані пшеницю, ані кукурудзу, ані насіння соняшника, ані ріпак.
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Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти, менше 5% рухається автомобільними шляхами.
Також премʼєр-міністр повідомив, що під час поїздки урядової команди на кордон запропонували Польщі план із 5 чітких кроків, аби розвʼязати питання блокади. Наразі цей план вже опрацьовується польською стороною.
Розраховуємо знайти з Польщею компроміс у вирішенні прикордонної кризи.
Шмигаль висловив також сподівання, що "польські аграрії розберуться в статистиці й в причинах їх бід, які ми пов'язуємо з експортом зерна і продовольства з Росії та Білорусі, який необхідно припинити для країн Євросоюзу і для Польщі, зокрема".
Що відомо про блокаду кордону
- Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.
- Польща планує встановити значні обмеження на імпорт ряду товарів з України. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.
- Секерський висловив також думку, що українська аграрна продукція є загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи. Оскільки, за його словами, фермери з ЄС не в змозі витримати конкуренцію.