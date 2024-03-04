Почему блокирование границы – бессмысленно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным из-за того, что Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни рапс.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Блокирование границы польскими аграриями по состоянию на сегодня абсолютно бессмысленно, потому что у нас более 90% нашего экспорта идет морем или через дунайские порты, менее 5% движется автомобильными путями.

Также премьер-министр сообщил, что во время поездки правительственной команды на границу предложили Польше план из 5 четких шагов, чтобы решить вопрос блокады. Сейчас этот план уже прорабатывается польской стороной.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Рассчитываем найти с Польшей компромисс в решении пограничного кризиса.

Шмыгаль выразил также надежду, что "польские аграрии разберутся в статистике и в причинах их бед, которые мы связываем с экспортом зерна и продовольствия из России и Беларуси, который необходимо прекратить для стран Евросоюза и для Польши, в частности".

Что известно о блокаде границы