Почему блокирование границы – бессмысленно
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным из-за того, что Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни рапс.
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Блокирование границы польскими аграриями по состоянию на сегодня абсолютно бессмысленно, потому что у нас более 90% нашего экспорта идет морем или через дунайские порты, менее 5% движется автомобильными путями.
Также премьер-министр сообщил, что во время поездки правительственной команды на границу предложили Польше план из 5 четких шагов, чтобы решить вопрос блокады. Сейчас этот план уже прорабатывается польской стороной.
Рассчитываем найти с Польшей компромисс в решении пограничного кризиса.
Шмыгаль выразил также надежду, что "польские аграрии разберутся в статистике и в причинах их бед, которые мы связываем с экспортом зерна и продовольствия из России и Беларуси, который необходимо прекратить для стран Евросоюза и для Польши, в частности".
Что известно о блокаде границы
- Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.
- Польша планирует установить значительные ограничения на импорт ряда товаров из Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.
- Секерский выразил также мнение, что украинская аграрная продукция является угрозой не только для Польши, но и для всей Европы. Поскольку, по его словам, фермеры из ЕС не в состоянии выдержать конкуренцию.