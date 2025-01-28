Таким образом польское правительство пытается ограничить возможные попытки блокирования польско-украинской границы в будущем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.

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Правительство Польши пытается ограничить блокирование границы в рамках закона

Председатель Совета по вопросам сотрудничества с Украиной и Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль сообщил, что уже правительство утвердило соответствующее постановление. По его словам, "перечень того, что считается критической инфраструктурой, расширен".

Правительство ввело постановления по критической инфраструктуры, что немного уменьшило неудобства, связанные с протестами на границе,

– сказал Коваль.

Он также убежден, что фермеры в Польше и во всем ЕС "всегда" будут искать способы организации протестов, которые будут иметь наибольшее влияние на власть. Однако Коваль заверил, что правительство будет пытаться ограничить эти протесты в рамках закона.