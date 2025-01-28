Таким чином польський уряд намагається обмежити можливі спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому. Про це пише 24 Канал із посиланням на Rzeczpospolita.
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Уряд Польщі намагається обмежити блокування кордону в межах закону
Голова Ради з питань співпраці з Україною та Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль повідомив, що вже уряд затвердив відповідну постанову. За його словами, "перелік того, що вважається критичною інфраструктурою, розширено".
Уряд запровадив постанови щодо критичної інфраструктури, що трохи зменшило незручності, пов'язані з протестами на кордоні,
– сказав Коваль.
Він також переконаний, що фермери в Польщі та в усьому ЄС "завжди" будуть шукати способи організації протестів, які матимуть найбільший вплив на владу. Однак Коваль запевнив, що уряд намагатиметься обмежити ці протести в межах закону.
- Нагадаємо, що остання блокада українсько-польського кордону відбулася 23 листопада 2024 року. Того дня польські фермери заблокували пункт пропуску Медика – Шегині.
- Вантажівки, які прямували з Польщі в Україну, пропускали по одній на годину. А на виїзд з України блокували весь транспорт вагою понад 3,5 тонни.
- Однак цікаво, що цей протест вже не був пов'язаний з українським зерном чи іншими нашими товарами. Його головною причиною була угода між ЄС та економічним об'єднанням країн Південної Америки.