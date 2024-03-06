Какое решение может принять украинское правительство
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что украинское правительство готово к решительным действиям, чтобы решить конфликт с Польшей. Речь идет о введении ограничений на торговлю с ЕС.
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Для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно.
Качка отметил, что вместе с ограничениями необходимо осуществить блок импорта российских зерновых. Продукция из России до сих пор поступает в Европу через Беларусь и страны Балтии.
Что предлагает Брюссель
Брюссель высказал предложение ограничить импорт некоторой продукции с июня. Речь идет о таких товарах:
- яйца;
- птица;
- сахар.
Зерно, свою очередь, может быть под запретом импорта для некоторых стран. Исключением в таком случае будет транзит в другие государства.
Киев предложил осуществлять экспорт кукурузы в Испанию и Италию через Черное море. Таким образом украинское правительство хочет снизить напряжение между Украиной и странами-соседями.
Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы экспортировали еще один новый рекордный объем – 15 миллионов тонн кукурузы в 2023 календарном году. Поэтому мы имеем большой спрос в других странах. Украина заполнила пробелы в производстве ЕС,
– отмечает Качка
Какую позицию высказывает Польша
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил желание урегулировать конфликт, при этом, он настаивает, что должны быть сохранены интересы обеих сторон. В частности, европейский рынок нуждается в защите от неравной конкуренции.
Также Туск подчеркнул необходимость запрета импорта продукции из России и Беларуси. Отдельно, он отметил, что этот процесс будет эффективным, благодаря недавним действиям Латвии.