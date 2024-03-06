Какое решение может принять украинское правительство

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что украинское правительство готово к решительным действиям, чтобы решить конфликт с Польшей. Речь идет о введении ограничений на торговлю с ЕС.

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Тарас Качка Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно.

Качка отметил, что вместе с ограничениями необходимо осуществить блок импорта российских зерновых. Продукция из России до сих пор поступает в Европу через Беларусь и страны Балтии.

Что предлагает Брюссель

Брюссель высказал предложение ограничить импорт некоторой продукции с июня. Речь идет о таких товарах:

яйца;

птица;

сахар.

Зерно, свою очередь, может быть под запретом импорта для некоторых стран. Исключением в таком случае будет транзит в другие государства.

Киев предложил осуществлять экспорт кукурузы в Испанию и Италию через Черное море. Таким образом украинское правительство хочет снизить напряжение между Украиной и странами-соседями.

Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы экспортировали еще один новый рекордный объем – 15 миллионов тонн кукурузы в 2023 календарном году. Поэтому мы имеем большой спрос в других странах. Украина заполнила пробелы в производстве ЕС,

– отмечает Качка

Какую позицию высказывает Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил желание урегулировать конфликт, при этом, он настаивает, что должны быть сохранены интересы обеих сторон. В частности, европейский рынок нуждается в защите от неравной конкуренции.

Также Туск подчеркнул необходимость запрета импорта продукции из России и Беларуси. Отдельно, он отметил, что этот процесс будет эффективным, благодаря недавним действиям Латвии.

Напомним! Недавно Латвия внедрила общенациональный запрет на российский импорт.