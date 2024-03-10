Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, що польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець". Раніше це анонсували.
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Блокування кордону триває
Попри те, що "Краківець" розблокували на певний час, блокування на 5 інших напрямках триває. У чергах стоять близько 1700 вантажівок.
Вони зазначили, що свої дії поновлять десь 13 числа. Таку інформацію ми маємо від польських колег,
– зазначив речник ДПСУ.
За словами Демченка, зараз рух на "Краківці" досить інтенсивний. На території Польщі сформувалась черга із 600 автомобілів, які хочуть перетнути кордон до України.
Україна працює над угодою
- Торговий представник України Тарас Качка повідомив, що незабаром країни зможуть домовитися й досягти угоди. Водночас польські фермери анонсували нові протести, які "зупинять усю Польщу".
- Качка в інтерв'ю Euractiv розповів, що переговори з Польщею дуже скоро приведуть до заходів для захисту польських фермерів. За словами торгового представника України, це в майбутньому допоможе зняти напруженість та припинить протести на кордоні.
- За його словами, Київ готовий перейти до більш гнучкої системи торгівлі між ЄС та Україною. Качка наголосив, що Україна готова "боротися з інтересами сусідів". Зокрема, він пояснив, що пропозиція Єврокомісії щодо лібералізації торгівлі передбачає встановлення так званих "аварійних гальм".