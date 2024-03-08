Впрочем, украинский вопрос занимает 25 – 30%, а в целом поляки протестуют против двух ключевых вещей. Их 24 Каналу назвал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Почему протестуют поляки

По мнению Пендзина, претензии поляков направлены против Еврокомиссии по поводу двух вещей:

падение общего объема аграрных субсидий;

"зеленый курс" и его отсрочки. Поляки требуют, чтобы по отношению к их стране он вообще не принимался.

"То, что мы сегодня имеем – следствие аграрной политики Европейского союза. Они по сути на сегодня законсервировали мелкотоварное производство в пределах ЕС чрезвычайно большими дотациями. Для того, чтобы снять социальные проблемы на селе, они в последние десятилетия активно заливали аграрными субсидиями село. 75% доходов европейского фермера – это дотации Евросоюза", – отметил эксперт.

На языке цифр он сравнил ситуацию следующим образом:

средний объем польского хозяйства, например, 10 га. Украинского – 92;

почвы, на которых расположено польское хозяйство, – песчаные. В Украине – черноземы;

средняя заработная плата польского агрария – 1600 долларов в месяц. Украинского – около 420.

"Исходя из этих вещей, какое хозяйство, фермерская работа, продукция будет рентабельной кроме того, что в Украине нет запрета на средства защиты растений, аграрную химию, минеральные удобрения. В Европе есть. Для того, чтобы выдержать конкуренцию с украинской аграрной продукцией, поляки на сегодняшний момент прибегают к неконкурентным средствам борьбы, которые мы видим", – объяснил Пендзин.

Как можно решить ситуацию

Европе надо реформировать свой подход к аграрному бизнесу и менять субсидии, считает Олег Пендзин. Украина сдала назад, согласившись на возвращение квот, самоограничения по импорту продукции.

"Тот компромисс, который сегодня нам предлагается и который, наверное, мы примем, – это по сути ограничение использования украинских логистических компаний только в прямых поставках товаров к конкретному потребителю в Европе, то есть это прямые контракты. То есть мы снова вернулись к самоограничению по поводу транспортного безвиза и общего положения дел 2021 года", – отметил он.

Это с одной стороны может помочь разблокировать границу для гуманитарных грузов. Но с другой – это откладывание проблемы с украинским бизнесом на будущее.

Напомним, 9 февраля польские фермеры начали акцию по блокированию границ, которую впоследствии масштабировали. Они не пропускали грузовики, иногда легковые автомобили и автобусы, гуманитарные грузы в Украину. Устраивали провокации с украинским зерном, рассыпая его, и использовали антиукраинские плакаты.

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