Утім, українське питання займає 25 – 30%, а загалом поляки протестують проти двох ключових речей. Їх 24 Каналу назвав економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Чому протестують поляки

На думку Пендзина, претензії поляків спрямовані проти Єврокомісії з приводу двох речей:

падіння загального обсягу аграрних субсидій;

"зелений курс" і його відтермінування. Поляки вимагають, щоб по відношенню до їхньої країни він узагалі не приймався.

"Те, що ми сьогодні маємо – наслідок аграрної політики Європейського союзу. Вони по суті на сьогодні законсервували дрібнотоварне виробництво в межах ЄС надзвичайно великими дотаціями. Для того, щоб зняти соціальні проблеми на селі, вони в останні десятирічя активно заливали аграрними субсидіями село. 75% доходів європейсього фермера – це дотації Євросоюзу", – зазначив експерт.

Мовою цифр він порівняв ситуацію наступним чином:

середній об'єм польського господарства, наприклад, 10 га. Українського – 92;

ґрунти, на яких розташоване польське господарство, – піщані. В Україні – чорноземи;

середня заробітна плата польського аграрія – 1600 доларів на місяць. Українського – біля 420.

"Виходячи з цих речей, яке господарство, фермерська робота, продукція буде рентабельнішою окрім того, що в Україні немає заборони на засоби захисту рослин, аграрну хімію, мінеральні добрива. В Європі є. Для того, щоб витримати конкуренцію з українською аграрною продукцією, поляки на сьогоднішній момент вдаються до неконкурентних засобів боротьби, які ми бачимо", – пояснив Пендзин.

Як можна вирішити ситуацію

Європі треба реформувати свій підхід до аграрного бізнесу і змінювати субсидії, вважає Олег Пендзин. Україна здала назад, погодившись на повернення квот, самообмеження щодо імпорту продукції.

"Той компроміс, який сьогодні нам пропонується і на який, напевно, ми пристанемо, – це по суті обмеження використання українських логістичних компаній тільки у прямих постачаннях товарів до конкретного поспоживача в Європі, тобто це прямі контракти. Тобто ми знову повернулися до самообмеження з приводу транспортного безвізу і загального стану справ 2021 року", – зазначив він.

Це з одного боку може допомогти розблокувати кордон для гуманітарних вантажів. Але з іншого – це відкладання проблеми з українським бізнесом на майбутнє.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери почали акцію з блокування кордонів, яку згодом масштабували. Вони не пропускали вантажівки, подекуди легкові автівки та автобуси, гуманітарні вантажі до України. Влаштовували провокації з українським зерном, розсипаючи його, і використовували антиукраїнські плакати.

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