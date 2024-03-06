Нагадаємо, що протести польських фермерів проти експорту нашого зерна спалахнули з новою силою 9 лютого. Наразі ж невдоволення аграріїв зросло настільки, що у Варшаві вони розпочали генеральний страйк.

Дивіться також Чи впливають протести в Польщі на поставки зброї в Україну: відповідь Шмигаля

У місті лунають вибухи петард

Кореспонденти "Радіо Свобода" повідомляють, що у Варшаві розпочався масштабний страйк польських фермерів. Вони застосовують сирени, фаєри, зокрема, у місті лунають вибухи петард.

Організатори анонсували участь понад 100 тисяч людей з усієї Польщі. Фермери зібралися біля будинку уряду і пішою ходою рухаються до Сейму.

У Польщі фермери почали масштабну акцію: дивіться відео

Вимоги аграріїв залишаються незмінними. Вони невдоволені європейським "зеленим курсом". Водночас фермери вимагають припинити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза ЄС, передусім з України.

Станом на зараз у Варшаві проводять посилені заходи безпеки. Правоохоронці разом із собаками оглядають зупинки громадського транспорту, каналізаційні решітки, а також сміттєві баки.

У Варшаві протестувальники запалили шини під офісом Туска: дивіться відео

Фермери демонструють антиукраїнські плакати

Під час акції протесту фермери демонстрували плакати з антиукраїнськими гаслами.

Кінець українізації Польщі, пам'ятаємо Волинь,

– мовиться на плакатах.

Наразі фермери розпалили вогнище біля будинку Сейму і безперервно кидають у вогонь петарди. Також вони принесли труну на якій написали "польське фермерство 2004-2024".

Яка наразі ситуація на кордоні

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною. За його словами, у чергах стоять 2300 вантажних транспортних засобів.

Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок 6 березня в чергах стоять 2300 вантажівок, які очікують на в'їзд в Україну,

– розповів речник ДПСУ.

Він додав, що з п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску "Шегині".

Однак у понеділок надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 вантажівок в обох напрямках.

За його словами, польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин".

Водночас легкові автівки та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.