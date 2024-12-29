Про це розповідає 24 Канал з посиланням на PAP. Польська прикордонна служба категорично спростувала ці заяви.

Читайте також Як перетинати кордон з Польщею перед Новим роком – що можна везти

Росія поширює фейки про нову хвилю біженців з України

Як пояснив прессекретар прикордонного загону Даріуш Сєніцький, рух на польсько-українському кордоні справді зріс останнім часом, але це стосується обох напрямків – як в’їзду до Польщі, так і виїзду з неї.

За його словами, це традиційне явище для різдвяно-новорічного періоду, коли люди активно подорожують до родичів чи на свята.

Інформацію про "нову хвилю біженців" також не підтвердили неурядові організації, які займаються допомогою українським переселенцям.

Як зазначили представники цих організацій, у разі реального масового напливу нових біженців, передусім матерів із синами через мобілізацію, вони б зафіксували значне збільшення звернень за правовою допомогою чи соціальною підтримкою. Натомість цього не сталося.

Заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мерошевського Лукаш Адамський назвав ці повідомлення прикладом свідомої дезінформації. Він пояснив, що такі фейки мають на меті розпалювати антиукраїнські упередження серед поляків, створюючи напруження між двома народами.

Експерти наголошують, що поширення таких пропагандистських заяв є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на підрив підтримки України у Європі. Польща ж запевняє, що продовжить допомагати Україні, незважаючи на подібні провокації.