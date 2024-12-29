Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на PAP. Польская пограничная служба категорически опровергла эти заявления.

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Россия распространяет фейки о новой волне беженцев из Украины

Как пояснил пресс-секретарь пограничного отряда Дариуш Сеницкий, движение на польско-украинской границе действительно выросло в последнее время, но это касается обоих направлений – как въезда в Польшу, так и выезда из нее.

По его словам, это традиционное явление для рождественско-новогоднего периода, когда люди активно путешествуют к родственникам или на праздники.

Информацию о "новой волне беженцев" также не подтвердили неправительственные организации, которые занимаются помощью украинским переселенцам.

Как отметили представители этих организаций, в случае реального массового наплыва новых беженцев, прежде всего матерей с сыновьями из-за мобилизации, они бы зафиксировали значительное увеличение обращений за правовой помощью или социальной поддержкой. Вместо этого этого не произошло.

Заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского Лукаш Адамский назвал эти сообщения примером сознательной дезинформации. Он пояснил, что такие фейки имеют целью разжигать антиукраинские предубеждения среди поляков, создавая напряжение между двумя народами.

Эксперты отмечают, что распространение таких пропагандистских заявлений является частью более широкой стратегии Кремля, направленной на подрыв поддержки Украины в Европе. Польша же уверяет, что продолжит помогать Украине, несмотря на подобные провокации.