Щоб уникнути проблем під час проходження митниці, важливо заздалегідь ознайомитися зі списком таких предметів. Що можна везти із собою в Польщу та які діють обмеження розповідає 24 Канал.

До слова Що обов'язково треба мати при перетині кордону перед святами

Що можна перевозити через кордон Україна-Польща

Деякі товари і продукти до Польщі можна ввозити лише в обмеженій кількості для власних потреб:

свіжі фрукти та овочі, крім сирої картоплі – до 5 кілограмів на людину;

риба і продукти на її основі – до 5 кілограмів на людину;

яйця та продукти з їхнім вмістом – до 2 кілограмів на людину;

кава – до 500 грамів на людину, чай – до 100 грамів на людину;

мед – до 2 кілограмів на людину;

цукерки та кондитерські вироби із вмістом молока і шоколаду не більше 20%;

суміші дитячого харчування – до 5 кілограмів.

Цукерки і кондитерські вироби можна перевозити, якщо ті мають вміст молока і шоколаду не більше 20%.

Тютюнові вироби:

дві відкриті пачки сигарет;

сигари – максимум 10 штук;

50 грамів курильного тютюну;

рідини для куріння електронних сигарет – до 10 мілілітрів.

Алкогольні напої:

міцні напої (із вмістом спирту понад 22%) – 1 літр;

напої із вмістом спирту до 22% – 2 літри;

вино – 4 літри;

пиво – 16 літрів.

Слід врахувати, що безперешкодно через кордон можна перевозити лише по одній одиниці техніки, наприклад, смартфон, фото- чи відеокамеру тощо. При більшій кількості техніки, її треба задекларувати.

До слова, діє обмеження на готівку – якщо людина не декларує в митному органі кошти, то може перевозити валюту у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро.

Ввезення лікарських препаратів до Польщі

Польща та інші країни ЄС встановили чіткі правила щодо ввезення ліків. Дозволено ввозити ліки без рецепта, які не мають сильної дії, в тому числі звичайні знеболювальні, жарознижувальні таблетки та вітаміни. Однак, сильніші ліки, як-от транквілізатори та психотропні речовини, повинні супроводжуватися дійсним рецептом.

Важливо зазначити, що ввезення певних ліків, що містять кодеїн або ефедрин, включаючи популярні українські препарати, такі як "Нурофен Плюс", "Кетанов" і "Бронхолітин", суворо заборонено в Польщі та в усьому ЄС.

Якщо ви проходите курс лікування ліками, які заборонені до ввезення, необхідно задекларувати їх. Для цього вам будуть потрібні:

копія медичної карти;

рецепт від лікаря;

чек з аптеки;

довідка з діагнозом, назвою препарату, його необхідною кількістю і терміном приймання, завірена підписом вашого лікаря і головного лікаря медичного закладу.

Максимальний обсяг ввезення лікарських препаратів – 500 мілілітрів.

Список заборонених речей до перевезення через кордон

При перетині кордону з Польщею українцям слід знати, які речі заборонено перевозити. Що не можна везти у Польщу – читайте за посиланням.

Що буде, якщо на митному пункті виявлять заборонені речі

Митники зазначають, що штрафи за перевезення заборонених товарів через кордон залежать від типу та кількості таких товарів. Якщо мовиться про м'ясні або молочні продукти, мандрівники можуть бути зобов'язані позбутися цих предметів до того, як їм буде дозволено перетнути кордон.

Також певні предмети можуть підлягати конфіскації, а порушники можуть бути оштрафовані на 50 євро за кожну одиницю забороненого товару (алкоголь рахується по пляшках, сигарети – по блоках).

Більш суворі наслідки чекають на тих, у кого виявлять зброю або нелегальні наркотики. Порушникам може загрожувати депортація і заборона на повторний в'їзд до країни терміном до 5 років, а також потенційні кримінальні звинувачення в країні походження.