У разі виявлення порушення митні органи мають право ставити додаткові запитання, проводити перевірки та потенційно конфісковувати заборонені предмети. 24 Канал напередодні різдвяних свят нагадує, які речі можна перевозити через кордон Україна – Польща, а які – категорично заборонено.

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Тютюн й алкоголь: перевезення через кордон

Алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом в обмеженій кількості:

міцні алкогольні напої – максимум 1 літр на людину;

напої міцністю менше ніж 22,3% – максимум 2 літри;

пиво – до 16 літрів;

вино, окрім ігристого – до 4 літрів;

дві відкриті пачки сигарет;

сигари – максимум 10 штук;

рідини для куріння електронних сигарет – до 10 мілілітрів.

Додамо, що ці товари дозволено перевозити особам старшим за 21 рік.

Ввезення алкоголю та тютюну в Україну

Під час повернення з Польщі в Україну особи інколи перевозять з собою сувеніри у вигляді алкоголю чи різноманітних тютюнових виробів. Так, згідно із митними правилами, через польсько-український кордон можна зі собою везти:

алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі тощо) у кількості 1 літр, вино – 2 літри, пиво – 5 літрів;

горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі тощо) у кількості 1 літр, вино – 2 літри, пиво – 5 літрів; тютюнові вироби – 200 сигарет, 50 сигар чи 250 грамів тютюну.

Техніка, яку можна ввозити без декларування:

Мандрівникам, які в'їжджають до Польщі, дозволено ввозити одну одиницю електронного обладнання без обмежень. Це стосується таких предметів, як мобільні телефони, фотоапарати та портативні колонки. Однак особи, які планують ввезти кілька пристроїв, зобов'язані задекларувати їх при в'їзді в країну.

Які продукти можна перевозити через кордон, а які – ні

За посиланням наведено список харчових продуктів, які дозволено перевозити через кордон. Також у нашому матеріалі ви знайдете перелік заборонених для перевезення товарів.

Ввезення продуктів в Україну з Польщі

Для мінімізації можливостей спекуляції на товарах в Україні діють правила, які регулюють ввезення на територію держави продуктів з інших країн. Так, закон дозволяє брати зі собою харчові продукти з Польщі в Україну для власного споживання на суму, що не перевищує 200 євро:

одна упаковка продукту від виробника або товар загальною масою не більше ніж 2 кілограми кожного найменування;

без упаковки – до 2 кілограмів кожного найменування;

неподільний продукт готовий до безпосереднього споживання – 1 штука кожного найменування.

Чи можна перевезти через кордон ліки

Якщо ви плануєте перевезти ліки у Польщу, то врахуйте, що можете мати зі собою не більше 5 упаковок. Це можуть бути будь-які препарати для особистого використання. Ввезення сильних ліків, таких як транквілізатори та психотропні речовини, суворо регламентоване і вимагає наявності відповідного рецепту.



Перевезення ліків через кордон / Unsplash

Заборонені для ввезення ліки, до складу яких входить: сибутрамін, псевдоефедрин, кодеїн, декстрометорфан і трамадол.

Скільки готівки можна перевезти через кордон

Згідно із законом, через кордон Польщі можна перевозити до 10 000 євро готівкою. Якщо сума перевищує цю цифру, необхідно буде заповнити декларацію і заплатити державне мито.

Крім того, врахуйте, що товари (подарунки, сувеніри тощо), які містяться в особистому багажі мандрівників з України, звільняються від сплати ввізного мита за умови, якщо вони не мають комерційного характеру та їх загальна вартість не перевищує суму 300 євро.

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Інші заборонені речі для перевезення через кордон

Окрім вищезазначених речей, заборонено перевозити зброю, культурні пам'ятки й отруту:

холодну, пневматичну й вогнепальну зброю та аксесуари до неї;

вибухові речовини й газові балончики;

токсичні й отруйні речовини;

побутову техніку;

мінерали, які є народним надбанням;

рослини й тварини, що зникають;

пам'ятки культури (без відповідного дозволу);

техніку з порнографічними матеріалами або неліцензійним програмним забезпеченням;

матеріали, що закликають до расизму чи насильства.

Згідно з митною службою України, з нашої країни заборонено вивозити:

зброю та боєприпаси;

наркотичні й психотропні речовини;

сильнодійні отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;

твори мистецтва, культурні й історичні цінності;

анульовані цінні папери;

речі, які експортують з порушенням інтелектуальної власності.

Порушення митних правил

У разі порушення митних правил на польському кордоні можуть бути застосовані наступні заходи:

конфіскація заборонених до ввезення речей;

штраф у розмірі 50 євро за кожну одиницю (алкоголь обчислюють за пляшками, сигарети – за блоками);

депортація порушника та заборона на в'їзд до країн ЄС на термін до 5 років у випадках серйозних порушень.

Перевезення товарів через українсько-польський кордон регулюється суворими митними та санітарними правилами, які відповідають стандартам ЄС. Тому важливо ознайомитися з чинними правилами перед поїздкою, щоб запобігти будь-яким ускладненням під час перетину кордону.

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