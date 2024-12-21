Буде неприємно, якщо мандрівка зірветься через те, що ви забули найважливіше. Про це пише 24 Канал.

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Що потрібно мати при перетині кордону під час самостійної подорожі

Українці можуть подорожувати до 112 країн без оформлення візи, зокрема на територію ЄС. Однак для цього варто мати біометричний закордонний паспорт.

Якщо у вас паспорт старого зразка, то вам точно необхідно робити візу в будь-яку країну Євросоюзу.

Також нагадаємо, що Україна ще не має безвізового режиму з деякими країнами Європи. До прикладу, із Великою Британією. Тому туди потрібно робити візу.

Важливо. Перед мандрівкою уточнюйте актуальну інформацію про правила перетину кордону з країною, у яку плануєте здійснити поїздку. І не забудьте перевірити термін дії вашого закордонного паспорта.



Найголовніше під час мандрівки – паспорт та гроші / Pexels

Також може знадобитися медичне страхування. В останні роки при перетині кордону не завжди вимагають поліс, але все ж краще мати його, щоб уникнути неочікуваних неприємностей.

І не забудьте про гроші – радимо тримати їх як і на картці, так і готівкою у місцевій валюті.

Однак зауважте, що перед святами черги на кордоні можуть бути дуже довгими. Тож для вашого комфорту радимо взяти із собою ще:

Дорожню подушку,

Воду,

Перекус,

Павербанк.

Власне, якщо ви подорожуєте без дітей та тварин – це все, щоб вам необхідно.

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