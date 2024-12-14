Вас може це здивувати, однак в більшості випадків євро на долари вигідніше обміняти в Україні, ніж за кордоном. Про це пише 24 Канал.

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Чи вигідно обмінювати валюту в Європі

По-перше – завжди потрібно звіряти курс. Він може відрізнятися залежно від обмінника чи банка.

Також зауважте, що у банках, аеропортах та обмінниках в туристичних місцях часто менший курс, ніж на ринку.

Крім цього, у Європі багато пунктів обміну додають комісію за послугу. Тож якщо хочете обміняти кошти саме в ЄС, одразу шукайте обмін без комісії. Навіть якщо в обміннику вищий курс, однак є комісія, в деяких випадках ви можете втратити більше, ніж в обміннику з меншим курсом без комісії.



Іноді комісія у європейських обмінниках може бути суттєвою / Pexels

Отже, важливі нюанси:

Уникайте обмінників в аеропортах, вокзалах та туристичних місцях, де курси зазвичай найгірші.

Пошукайте онлайн-сервіси або банки з вигідними умовами.

Завжди порівнюйте декілька обмінних пунктів у вашому місті.

Якщо ви їдете в Україну, то тут обміняти євро на долари може виявитись навіть вигідніше. Курси в обмінниках часто кращі, ніж у банках і насправді більшість із них проводять обміни без комісії.

Так, іноді обмінники не хочуть приймати старішу або пошкоджену валюту й стягують за її обмін додаткові відсотки, однак це протизаконно. Все ж ви зможете знайти чесний обмінник або обміняти валюту в банку.

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