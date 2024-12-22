Певні продукти суворо заборонено вивозити з країни. Яку їжу не можна перевозити через кордон з Польщею, а яку – в обмеженій кількості, розповідає 24 Канал.

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Які продукти можна перевозити через кордон, а які – ні

Особам дозволено перевозити через кордон готові страви за умови, що загальна вага не перевищує 2 кілограми на одну особу.

З собою можна брати такі продукти (в обмеженій кількості):

  • ікра – 125 грамів на людину;
  • фрукти та овочі (свіжі), окрім картоплі – 5 кілограмів;
  • дитяче харчування – до 2 кілограмів;
  • рибні продукти (свіжу або заморожену рибу слід очистити від нутрощів) – до 20 кілограмів;
  • шоколад – кілька плиток;
  • мед – до 2 кілограмів;
  • кава – до 500 грамів;
  • чай – до 100 грамів.

А от суворо заборонено перевозити:

  • молоко і молочну продукцію (сири, кисломолочні продукти, консерви, в яких є молочний продукт, наприклад, згущене молоко, теж можуть конфіскувати);
  • м'ясо (свіже) і будь-які м'ясні вироби, ковбаси (у вигляді бутерброда можна), сало, сосиски;
  • консерви (домашні чи магазинні на м'ясній основі).

Чи можна перевозити закрутки

Щодо закруток – прямої заборони на домашню консервацію не існує, але остаточне рішення залишається на розсуд митника в пункті в'їзду. Такі предмети, як банки з помідорами або огірками, можуть викликати підозру, що може призвести до потенційної конфіскації цих продуктів, якщо виявиться, що вони містять заборонені предмети.

Щоб уникнути ускладнень, мандрівникам не рекомендується брати з собою домашні консервації. Натомість упакувавши їх у харчовий контейнер, можна зменшити ймовірність конфіскації митниками.