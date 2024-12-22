Певні продукти суворо заборонено вивозити з країни. Яку їжу не можна перевозити через кордон з Польщею, а яку – в обмеженій кількості, розповідає 24 Канал.
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Які продукти можна перевозити через кордон, а які – ні
Особам дозволено перевозити через кордон готові страви за умови, що загальна вага не перевищує 2 кілограми на одну особу.
З собою можна брати такі продукти (в обмеженій кількості):
- ікра – 125 грамів на людину;
- фрукти та овочі (свіжі), окрім картоплі – 5 кілограмів;
- дитяче харчування – до 2 кілограмів;
- рибні продукти (свіжу або заморожену рибу слід очистити від нутрощів) – до 20 кілограмів;
- шоколад – кілька плиток;
- мед – до 2 кілограмів;
- кава – до 500 грамів;
- чай – до 100 грамів.
А от суворо заборонено перевозити:
- молоко і молочну продукцію – (сири, кисломолочні продукти, консерви, в яких є молочний продукт, наприклад, згущене молоко, теж можуть конфіскувати);
- м'ясо (свіже) і будь-які м'ясні вироби, ковбаси (у вигляді бутерброда можна), сало, сосиски;
- консерви (домашні чи магазинні на м'ясній основі).
Чи можна перевозити закрутки
Щодо закруток – прямої заборони на домашню консервацію не існує, але остаточне рішення залишається на розсуд митника в пункті в'їзду. Такі предмети, як банки з помідорами або огірками, можуть викликати підозру, що може призвести до потенційної конфіскації цих продуктів, якщо виявиться, що вони містять заборонені предмети.
Щоб уникнути ускладнень, мандрівникам не рекомендується брати з собою домашні консервації. Натомість упакувавши їх у харчовий контейнер, можна зменшити ймовірність конфіскації митниками.