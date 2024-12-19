Слід заздалегідь ознайомитися із переліком заборонених для перевезення речей. 24 Канал з посиланням на РБК-Україна розповідає, що не можна перевозити через кордон з Угорщиною, а які речі в обмеженій кількості.

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Які товари і речі заборонено ввозити в Угорщину

Влада Угорщини забороняє до ввезення в країну такі предмети, як:

зброя,

наркотики,

порнографічні матеріали,

радіоактивні речовини,

ліки, що відпускаються за рецептом, суворо заборонені.

Крім того, заборонено ввезення м'яса та молочних продуктів з країн, що не є членами ЄС, за винятком Андорри, Хорватії, Фарерських островів, Гренландії та Ісландії, за умови, що їх кількість не є надмірною.

З метою захисту біорізноманіття імпорт рідкісних видів тварин і рослин, а також продукції, отриманої з них, теж суворо заборонений. Це стосується, зокрема, слонової кістки, панцирів черепах, коралів, шкіри рептилій та деревини, що походить з лісів Амазонії. А особи, які хочуть перевезти пальто, хутро та шкіряне взуття, виготовлені з тварин, що перебувають під охороною, повинні отримати спеціальний дозвіл.

Що можна провозити в обмеженій кількості при в'їзді із третіх країн

Мандрівникам, які в'їжджають в Угорщину з країн, які не входять до ЄС (у тому числі з України), дозволено із собою мати наступні товари:

макарони і крупи – до 5 кілограмів;

кава – до 500 грамів, чай – до 100 грамів;

цукор – до 20 кілограмів;

не більше 20 кілограмів випотрошеної риби;

пальне в каністрі – не більше 10 літрів;

техніка, що була у вжитку – до двох одиниць, якщо вартість не перевищує 300 євро;

ліки тільки для особистого використання (якщо людина проходить курс лікування рецептурними препаратами, то для їх перевезення повинна мати при собі медичну довідку із вказаним діагнозом, завірену лікарем).

Обмеження на алкоголь та тютюнові вироби:

40 сигарет або 20 сигарил, або 10 сигар, або 50 грамів курильного тютюну (ця норма діє при перетині кордону наземним транспортом, у разі авіа та морським шляхом норма збільшується вп'ятеро).

1 літр алкоголю, що перевищує 22%, або неденатурований етиловий спирт 80%, 2 літри алкоголю, що не перевищує 22%, 4 літри вина та 16 літрів пива.

Під час перетину кордону наземним транспортом дозволено перевозити особисті речі некомерційного характеру вартістю до 300 євро, під час подорожі авіа або морем – 430 євро, 150 євро для мандрівників віком до 15 років.

Також потрібно задекларувати готівкову валюту, якщо її еквівалент перевищує 10 000 євро.