Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Що відомо про початок роботи військового омбудсмена

Володимир Зеленський зауважив, що від українських військових був запит про створення особливої інституції військового омбудсмена. Президент зазначив, що ця людина має бути здатна захищати права наших воїнів, справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів.

І зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена. Я обрав кандидатуру – сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра (30 грудня – 24 Канал),

– наголосив президент.

Зеленський зазначив, що разом із новим омбудсменом, із правозахисною спільнотою та Міноборони відбудеться погодження відповідного законопроєкту про військового омбудсмена. Також уточнять відповідні системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше.

"Я прошу Верховну Раду України та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена", – сказав гарант.

Що ще говорив Зеленський у зверненні

У промові Володимир Зеленський відзначив команду Міноборони, яка працює над застосунком Армія+. Він зауважив, що вдалося розв'язати проблемне питання переведення. Президент розповів, що зараз у ЗСУ це вже працює: понад 5 тисяч переведень позитивних є – рапорти погоджені. Цифрові сервіси розвиватимуть і надалі.

Також президент розповів про значні пакети допомоги від Сполучених Штатів, анонс яких очікується вже у понеділок, 30 грудня.