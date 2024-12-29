Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Что известно о начале работы военного омбудсмена

Владимир Зеленский отметил, что от украинских военных был запрос о создании особой институции военного омбудсмена. Президент отметил, что этот человек должен быть способен защищать права наших воинов, влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов.

И сейчас подготовлено первое решение – указ о назначении Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы начать эту работу и подготовить запуск института омбудсмена. Я выбрал кандидатуру – сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра (30 декабря – 24 Канал),

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что совместно с новым омбудсменом, с правозащитным сообществом и Минобороны состоится согласование соответствующего законопроекта о военном омбудсмене. Также уточнят соответствующие системные основы его деятельности: полномочия, финансы и все остальное.

"Я прошу Верховную Раду Украины и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена", – сказал гарант.

Что еще говорил Зеленский в обращении

В обращении Владимир Зеленский отметил команду Минобороны, которая работает над приложением "Армия+". Он отметил, что удалось решить проблемный вопрос переводов. Президент рассказал, что сейчас в ВСУ это уже работает: более 5 тысяч положительных переводов есть – рапорты согласованы. Цифровые сервисы будут развивать и в дальнейшем.

Также президент рассказал о значительных пакетах помощи от Соединенных Штатов, анонс которых ожидается уже в понедельник, 30 декабря.