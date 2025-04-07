Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Что сказал Зеленский о ВСУ на Белгородщине

Президент рассказал, что слушал доклад главкома Александра Сырского. Он касался фронта, присутствия ВСУ на Курщине и в Белгородской области.

Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Главная цель, по-прежнему, – максимально защитить нашу землю, защитить наши громады на Сумщине, на Харьковщине от российских оккупантов. Главком докладывал об активности наших подразделений именно по линии границы, также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории врага,

– сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что благодаря храбрости и стойкости наших воинов на Курщине и вообще благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта – в частности в Донецкой области.

"Абсолютно важно по фронту и в дальнейшем уничтожать российскую технику, всю логистику, которой пользуется оккупант. Я благодарен каждому нашему подразделению, который обеспечивает этот результат, наносит потери оккупанту и защищает наши украинские позиции", – сказал лидер государства.