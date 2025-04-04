Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какие результаты имела Курская операция

Павел Палиса объяснил, что операция Сил обороны в Курской области стала серьезным моральным ударом по российской военной машине.

Мы тогда сознательно перешли условную "красную линию", и сделали это, в частности для того, чтобы продемонстрировать собственную способность проводить наступательные операции – даже тогда, когда наши партнеры считали это малореалистичным. И, кстати, мы провели ее достаточно успешно,

– подчеркнул заместитель руководителя ОП.

По его словам, партнеры прогнозировали, что Украина сможет удерживать плацдарм в Курской области только месяц. На самом деле Силы обороны удерживали его в течение семи месяцев и это стало важной демонстрацией способностей Украины.

Палиса добавил, что для сдерживания этой контрнаступательной операции россияне привлекли свои элитные подразделения.

Отдельно стоит сказать, что россияне неоднократно пытались провести контрнаступательные действия, но только последняя попытка оказалась для них успешной. Это стало возможным только с третьего раза – после того, как они собрали туда все свои элитные силы: подразделения ДШВ, морскую пехоту, отдельные дивизии,

– подытожил Павел Палиса.

К слову, по данным The New York Times, для операции в Курской области России Киев использовал американское оружие без ведома США. Несмотря на это, американцы не прекратили оказывать нашей стране помощь, в частности с HIMARS и разведкой.