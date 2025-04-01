Израильский военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что важно оценивать набор не в цифрах, а в процентах. Сейчас Россия проводит набор на 20% больше по сравнению с предыдущими призывами. Обычно план набора составлял 130 тысяч, а сейчас – 160 тысяч.

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"Это, прежде всего, свидетельствует о том, что российская армия уже не впервые сталкивается с проблемами в комплектовании личного состава. Ей не хватает людей, поскольку с одной стороны – значительные потери, с другой – на фронте ставятся наступательные задачи, которые приводят к этим потерям", – сказал Давид Шарп.

Что свидетельствует о нехватке личного состава

Он добавил, что важным свидетельством этих кадровых проблем является увеличение выплат контрактникам – как месячных, так и так называемых подъемных. Чтобы человек подписал контракт, ему выплачивают большую для России сумму. Тот факт, что привлекают наемников, в частности из стран "третьего мира", также свидетельствует об этих проблемах.

Часть срочников "убеждают" подписать контракты, и так они попадают в Украину.

Здесь понятно – больше срочников, больше контрактников в Украине. Кроме того, они все равно участвуют в боевых действиях так или иначе, опосредованно. Как срочник, он вряд ли окажется в Украине. То есть, как контрактник – так, но если он еще срочник, то, вероятно, нет,

– сказал Шарп.

Он добавил, что линию границы, которая является также линией фронта, держат в основном срочники. В частности, украинское наступление в Курской области в значительной степени не было отражено именно теми силами, которые состояли в основном из солдат срочной службы.

Кроме того, срочники выполняют множество работ, связанных с войной. Они могут не находиться на территории Украины, но работают на войну. Это обслуживание техники, логистика, штабная работа. Тем самым, освобождая каких-то контрактников с тыловых должностей. Это один из шагов, направленных на увеличение численности Вооруженных сил России.