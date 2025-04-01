Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 1 апреля 2025 года

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

Личного состава – около 916 770 (+1 540),

танков – 10 505 (+9),

боевых бронированных машин – 21 856 (+37),

артиллерийских систем – 25 552 (+15),

РСЗВ – 1 347 (+0),

средств ПВО – 1 123 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 31 462 (+46),

крылатых ракет – 3 123 (+2),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 42 646 (+53),

специальной техники – 3 787 (+0).

Потери врага на 1 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, 31 марта стало известно о ликвидации офицера Черноморского флота России Константина Чистякова. Известно, что ранее его обвиняли в изнасиловании школьницы.