Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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ВСУ отбили очередную вражескую атаку

Силы обороны отбили очередной штурм врага под Волчанском. Так, бойцы бригады "Форпост" остановили вражескую атаку на Харьковском направлении.

Однако, на отражении атаки агрессора пограничники не остановились. Операторы FPV-дронами также добили бронетехнику противника. В результате многоцелевые БТР оккупантов сгорели дотла.

Закрепили результат ночные бомберы "Vampire", которые успешно отработали по местам хранения вражеского БК,

– добавили в ГПСУ.

Как пограничники остановили российский штурм: смотрите видео

Ранее украинские защитники уничтожили переправу российских оккупантов через реку Оскол на Харьковщине. Ее оккупанты использовали для переброски техники и личного состава.

В ОСГВ "Хортица" добавили, что российская армия пытается усилить свои позиции возле Купянска, используя понтонные мосты и устаревшие бронетанковые образцы.