Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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ВСУ уничтожили 2 российских танка

Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морских пехотинцев уничтожили тяжелую бронированную технику врага на Покровском направлении. Так, оккупанты выдвинулись штурмовать позиции в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами украинских защитников.

Украинская аэроразведка вовремя обнаружила движение вражеских танков, а мастерские попадания дронами-камикадзе – остановили продвижение вражеской техники при попытке прорыва в зоне ответственности.

Как результат, штурм противника захлебнулся, так и не начавшись. Враг потерял 2 танка, а наши воины в очередной раз доказали свою эффективность и слаженность на направлении,

– отметили в ОСГВ "Хортица".

Как ВСУ уничтожили вражеские танки под Покровском: смотрите видео

Ранее ВСУ уничтожили переправу российских оккупантов через реку Оскол в Харьковской области. Ее использовали для переброски техники и личного состава.