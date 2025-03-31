Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Дивіться також Мінус танки та зірвана спроба штурму: ЗСУ завдали втрат ворогу під Покровськом

ЗСУ відбили чергову ворожу атаку

Сили оборони відбили черговий штурм ворога під Вовчанськом. Так, бійці бригади "Форпост" зупинили ворожу атаку на Харківському напрямку.

Однак, на відбитті атаки агресора прикордонники не зупинилися. Оператори FPV-дронами також добили бронетехніку противника. У результаті багатоцільові БТР окупантів згоріли вщент.

Закріпили результат нічні бомбери "Vampire", які успішно відпрацювали по місцях схову ворожого БК,

– додали в ДПСУ.

Як прикордонники зупинили російський штурм: дивіться відео

Раніше українські захисники знищили переправу російських окупантів через річку Оскіл на Харківщині. Її окупанти використовували для перекидання техніки й особового складу.

В ОСУВ "Хортиця" додали, що російська армія намагається посилити свої позиції біля Куп'янська, використовуючи понтонні мости та застарілі бронетанкові зразки.