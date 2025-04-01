Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 1 квітня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- Особового складу – близько 916 770 (+1 540),
- танків – 10 505 (+9),
- бойових броньованих машин – 21 856 (+37),
- артилерійських систем – 25 552 (+15),
- РСЗВ – 1 347 (+0),
- засобів ППО – 1 123 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 462 (+46),
- крилатих ракет – 3 123 (+2),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 646 (+53),
- спеціальної техніки – 3 787 (+0).
Втрати ворога на 1 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, 31 березня стало відомо про ліквідацію офіцера Чорноморського флоту Росії Костянтина Чистякова. Відомо, що раніше його звинувачували у зґвалтуванні школярки.