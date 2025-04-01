Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Трамп может обрушить экономику России, и наступление оккупантов захлебнется

Колумнист пишет, что Россия продвигается на фронте, но захватывает преимущественно села, которые не имеют стратегического значения.

К слову, в DeepState оценили, сколько атак нужно оккупантам, чтобы захватить квадратный километр украинской земли.

В среднем российский солдат на фронте живет меньше месяца. И именно поэтому россияне хотят набрать во время призыва больше людей, чем брали в оккупационную армию в течение трех лет.

Россия невероятно слаба, как экономически, так и военно, а это означает, что в этих переговорах Трамп имеет все козыри. В 2022 году Путин планировал войну, которая продлится недели, но сейчас оказался в затяжном конфликте, который истощает человеческий, военный и финансовый капитал России. Это дает Трампу огромные рычаги влияния. Если Путин откажется от его требований по миру, Трамп может развернуть кампанию максимального давления на Москву в стиле Ирана, которая опустошит Россию,

– говорится в материале.

Москва испытывает и значительные потери в технике. Чтобы пополнить запасы, расконсервируют старые танки 1950-х годов и даже те, которые были реквизитом на Мосфильме. Российский оборонпром не успевает за темпами потерь.

Оккупанты надеются, что "мясные штурмы" заставят ВСУ расстрелять весь боекомплект и отступить. Путин стремится создать впечатление, что Россия движется вперед. Но государству-агрессору некем и нечем воевать. А его экономика в еще худшем состоянии, чем войско.

"Единственное, что удерживает российскую экономику от коллапса, – это резкий рост доходов от экспорта нефти и газа, подарок Путину от президента Джо Байдена. В 2024 году российские доходы от энергетики выросли более чем на 26 процентов до 108 миллиардов долларов, что сделало энергетический сектор единственным важнейшим источником денежных средств для Кремля", – говорится в колонке.

Байден оставил огромную лазейку в санкциях США, что позволило продавать российскую нефть и газ на мировом рынке. Поэтому если бы Трамп перекрыл эти денежные потоки, как сделал это с Ираном при своей первой каденции, было бы нечем питать военную машину России. И Путина поставили бы на колени.